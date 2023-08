Lino Banfi e il ricordo della moglie Lucia Lagastra | “Aiutatemi a sognarla | ancora non ci riesco”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono passati quasi sei mesi dalla morte diLagrasta, ladi, venuta a mancare il 22 febbraio del 2023 all’età di 85 anni. La donna soffriva di Alzheimer da molto tempo. L’attore era molto legato alla sua consorte, e ha più volte sottolineato in pubblico l’amore che provava nei suoi confronti: “Ho lavorato con le più belle attrici europee, ma non c’è stata mai nessun’altra donna nei miei pensieri”, aveva raccontato nel 2019, ospite a Domenica In, occasione nella quale si era anche aperto sulla malattia, raccontando le difficoltà che entrambi stavano attraversando. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle, ...

Oggi 87enne,ha subito sposato l'ipotesi revival, come rivelato a Tag24: ' Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla ...La giuria qualificata sarà composta da, presidente di giuria, Luca Argentero, Andrea Mazzoni di Ballandi Multimedia, Anna Pettinelli, Lorella Ridenti, direttrice di Ora, Lei Style e ...Un Medico In Famiglia 11 si farà Il telefilm con protagonistaha debuttato nel 1998 su Rai 1, diventando una delle serie più viste di sempre dal pubblico italiano. Dopo l'ultima puntata andata in onda nel 2016, i fan hanno chiesto più volte a gran ...

Lino Banfi e la mancanza della moglie: Non mi è ancora venuta in sogno, ma credo che sia impegnata Fanpage.it

È un dolore immenso e stridente quello di Lino Banfi per la perdita di sua moglie Lucia Zagaria, morta nel mese di febbraio di quest'anno. L'attore al momento è a lavoro ...La produttrice di Un Medico in Famiglia all'Ansa ha spiegato che la serie potrebbe tornare su Rai1, Lino Banfi: 'Sono davvero felice se si farà' ...