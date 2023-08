Lino Banfi e il ricordo della moglie Lucia Lagastra | “Aiutatemi a sognarla | ancora non ci riesco”

È entrato nel cuore dei telespettatori vestendo i panni di nonno Libero in Un medico in famiglia, Il commissario Lo Gatto, Oronzo Canà e tanti altri personaggi,. L'attore ha rotto il silenzio sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Ha ammesso infatti di avere qualche ...L'infermiera di notte (Commedia Sexy) in onda alle 21.15 su Cine34 , un film di Mariano Laurenti, con, Mario Carotenuto, Annemarie Clementi, Leo Colonna, Francesca Romana Coluzzi, Gloria ...potrebbe tornare a interpretare Nonno Libero in una nuova stagione di Un medico in famiglia , una delle fiction più celebri e apprezzate della storia della televisione pubblica. La prima ...

Un medico in famiglia, Lino Banfi apre all'undicesima stagione Sky Tg24

Che fine ha fatto la piccola Annuccia di Un medico in famiglia Scopriamo Eleonora Cadeddu oggi com'è cresciuta.Gabriella Golia è un’annunciatrice e conduttrice di grande successo che debutta in televisione come protagonista di alcune pubblicità. Immediatamente evidente è la sua presenza scenica e nel 1975 ...