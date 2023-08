Lino Banfi e il ricordo della moglie Lucia Lagastra | “Aiutatemi a sognarla | ancora non ci riesco”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono passati quasi sei mesi dalla morte diLagrasta, ladi, venuta a mancare il 22 febbraio del 2023 all’età di 85 anni. La donna soffriva di Alzheimer da molto tempo. L’attore era molto legato alla sua consorte, e ha più volte sottolineato in pubblico l’amore che provava nei suoi confronti: “Ho lavorato con le più belle attrici europee, ma non c’è stata mai nessun’altra donna nei miei pensieri”, aveva raccontato nel 2019, ospite a Domenica In, occasione nella quale si era anche aperto sulla malattia, raccontando le difficoltà che entrambi stavano attraversando. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle, ...

È entrato nel cuore dei telespettatori vestendo i panni di nonno Libero in Un medico in famiglia, Il commissario Lo Gatto, Oronzo Canà e tanti altri personaggi,. L'attore ha rotto il silenzio sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Ha ammesso infatti di avere qualche ...L'infermiera di notte (Commedia Sexy) in onda alle 21.15 su Cine34 , un film di Mariano Laurenti, con, Mario Carotenuto, Annemarie Clementi, Leo Colonna, Francesca Romana Coluzzi, Gloria ...potrebbe tornare a interpretare Nonno Libero in una nuova stagione di Un medico in famiglia , una delle fiction più celebri e apprezzate della storia della televisione pubblica. La prima ...

Lino Banfi con le lacrime agli occhi: dopo la morte della moglie un ... Lineadiretta24

Gabriella Golia è un’annunciatrice e conduttrice di grande successo che debutta in televisione come protagonista di alcune pubblicità. Immediatamente evidente è la sua presenza scenica e nel 1975 ...Dopo 7 anni di pausa potrebbe esserci il ritorno in prima serata. Di nuovo su RAI 1: le parole della conduttrice fanno ben sperare.