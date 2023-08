Lindsay Lohan mostra il suo corpo | Eccomi | sono una mamma orgogliosa dopo il parto L' attrice ha dato alla luce il suo primo figlio | Luai

(Di giovedì 3 agosto 2023) Prime foto diil. Il mese scorso, l’, 36 anni, haa Dubai il suo(dall’arabo "protettore", ndr). È sposata con il finanziere Bader Shammas. In un post su Instagram,non nasconde i cambiamenti che ha subito il suola gravidanza. « La mia mise quotidiana è la biacheria post partum - dice indossando una canottiera...

è diventata mamma e ha accolto in famiglia il suo primo bebè: il suo nome è Luai e anche Jamie Lee Curtis non ha perso tempo, congratulandosi con i neogenitori e inviando una borsa di ...Leggi anche ›è diventata mamma. Per il suo bimbo ha scelto un nome arabo Svelare l'anima Dai marchi ai menu, dagli abiti (il famoso 'Uccello Raro'di Jean Paul Gaultier) ai ...ha dato alla luce il suo primo bambino! Il nome dato al piccolo porta con sé un grande ...

Lindsay Lohan, la foto al naturale dopo il parto: Sono orgogliosa del mio corpo Stile e Trend Fanpage

Prime foto di Lindsay Lohan dopo il parto. Il mese scorso, l'attrice, 36 anni, ha dato alla luce a Dubai il suo primo figlio, Luai (dall'arabo 'protettore', ndr). È sposata con il finanziere Bader Sha ...Lindsay Lohan è diventata mamma del suo primogenito. A distanza di qualche settimana dal parto, l’attrice americana ha scelto di rompere il tabu sulla maternità e mostrarsi ai propri fan senza filtri, ...