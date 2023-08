L’inchiesta su Brunetta e la storia dei filtri nasali per i bambini da portare nelle scuole contro la pandemia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ipernell’indagine su Renatoper falso e finanziamento illecito. L’ex ministro del governo Draghi, oggi presidente del Cnel, è sotto inchiesta per il passaggio di proprietà di un’azienda sanitaria. E, scrive oggi La Verità, dalle carte emerge un gruppo interno ai ministeri che tentava di imporre questi «tappi». L’impresa è legata al socio di fatto dell’ex ministro. Il prodotto, chiamato “Sanispera” è brevettato dal 2013. Secondo le carte c’era il progetto di portarliper un costo di 630 milioni di euro: 7 milioni diperda distribuire ogni giorno. Ma alla fine il business si è limitato ai treni Frecciarossa. Dove si distribuivano nel kit per il passeggero durante la ...

I filtri nasali per bambini nell'indagine su Renatoper falso e finanziamento illecito .'ex ministro del governo Draghi , oggi presidente del Cnel, è sottoper il passaggio di proprietà di un'azienda sanitaria. E, scrive oggi La ...Estratto da open.online renatofoto di bacco'ex ministro e oggi presidente del Cnel Renatoè sottoa Roma per falso e finanziamento illecito. La procura deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il tribunale dei ...'ex ministro e oggi presidente del Cnel Renatoè sottoa Roma per falso e finanziamento illecito. La procura deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il tribunale dei ...