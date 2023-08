L’importanza di una corretta idratazione per favorire la termogenesi e mantenere il peso forma

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) Quella di “bere più acqua” è sempre stata una delle raccomandazioni dei nutrizionisti per raggiungere eunequilibrato. Il motivo è intuitivo: l’acqua è una bevanda a zero calorie, senza zucchero e senza additivi. Quello che non tutti sanno però, è che l’acqua può avere anche un ruolo attivo anche nel mantenimento del: si tratta del fenomeno della, cioè la produzione di calore dell’organismo. Uno studio tedesco ha, infatti, valutato l’effetto dell’acqua sul tasso metabolico, cioè la velocità alla quale le calorie sono «bruciate» per produrre energia. I ricercatori hanno riscontrato come bere due bicchieri d’acqua (500 ml al giorno) a temperatura ambiente (22 gradi) aumenti del 30% il tasso metabolico, sia degli uomini che delle donne. L’aumento comincia 10 minuti ...