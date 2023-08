Liceo Vico a Napoli | studentessa esclusa | il ministro ordina verifiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) La vicenda di Ilenia Fariello non è passata inosservata. IlGiuseppe Valditara dopo l?articolo del Mattino si è mosso immediatamente per trovare una soluzione al problema...

artistico 'Nicola da Guardiagrele di Chieti che interverrà su 'il progetto per l'attivazione di laboratori dedicati alla tessitura a mano su telaio'. Ada Andriani, membro del direttivo ...Erano presenti anche docenti e studenti deldi Scienze Umane "Giambattista" di Sulmona, che hanno donato alla sindaca di Hamilton una copia del libro bilingue italiano - inglese, "Voci d'...L'iniziativa fa seguito alla missione abruzzese in Canada dello scorso aprile: in quella circostanza, un gruppo di studenti deldi Scienze umane 'Giambattista' di Sulmona aveva presentato ...

Liceo Vico a Napoli, l'errore anagrafico blocca la studentessa prodigio ilmattino.it

La vicenda di Ilenia Fariello non è passata inosservata. Il ministro Giuseppe Valditara dopo l’articolo del Mattino si è mosso immediatamente per trovare una soluzione al ...Dalla gioia alla disperazione in una manciata di giorni. Quanto successo a Ilenia Fariello ha dell’assurdo e la burocrazia, almeno finora, non chiarisce la sua situazione. Studentessa ...