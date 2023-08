(Di giovedì 3 agosto 2023) È già passato un anno e mezzo dalla sua separazione con. Da allora Tomaso Trussardi non ha mai alimentato il gossip e non si è mai mostrato in compagnia di un’altra donna. Fino a questo momento. Infatti, l’imprenditore ha partecipato a un evento alegato al mondomoda. E pare chein quell’occasione sia scattato qualcosa di speciale con l’exdelVIP Dayane Mello. ...

... Sofia e Tommaso Caucci, avuti dalla bionda pariolina con l'exMario Caucci. La risposta di ... dove ha sfoggiato bikini hot, ora è volata in Sardegna dall'amicaHunziker. Fotogallery - ...Tomaso Trussardi imprenditore bergamasco ha da poco festeggiato i 40 anni , compiuti il 6 aprile scorso. Ecco la dieta del manager ed exdiHunziker per tenersi in forma. La dieta di Tomaso Trussardi: i piatti preferiti dell'imprenditore Tomaso Trussardi , imprenditore e manager bergamasco, ha da poco festeggiato i 40 ...Ma non è finita qua perchè l'ex concorrente della versione vip del Grande Fratello è stata immortalata anche con in braccio l'amato cagnolino dell' exdiHunziker , il cui nome è ...

Michelle Hunziker, l'ex marito ha un nuovo amore La foto di Tomaso Trussardi con un'ex del Gf Vip accende il ilmessaggero.it

L'ex marito di Michelle Hunziker è volato a Paestum per ritirare un premio. La madrina della serata era proprio la modella, già concorrente del Grande Fratello VIP ...Giovedì 3 agosto torna su Canale 5 Michelle Impossibile & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata.