Lenovo | presentati Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 agosto 2023)presentaTab P12 e Tab M10 5G una nuova generazione di tablet per lo studio, il multitasking e l’utilizzo on-the-go La gamma di tablet Android disi arricchisce di due novità:Tab P12 eTab M10 5G, progettati per offrire una maggiore versatilità e perfetti per trascorrere al meglio il proprio tempo libero. Questi device integrano un mix di funzionalità per l’intrattenimento, lo studio e l’utilizzo in mobilità, per soddisfare le diverse esigenze nei nuovi contesti d’uso.Tab: caratteristicheTab P12 è il device ideale per il back-to-school degli studenti delle scuole superiori e dell’università, ...