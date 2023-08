Lega Sannio attacca il Pd | “Solo ‘ammuina’ su reddito di cittadinanza e Pnrr”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ancora una volta il PD tende a confondere le acque in piena applicazione del motto borbonico Facite ammuina. Ora scomoda anche il Centro Studi del Parlamento per tentare di giustificare le mistificazioni costruite ad arte per cercare di denigrare il Governo Meloni sull’impiego dei fondi del. Invero l’organismo parlamentare ha osservato che nel rapporto governativo sul Piano si individuano misure da definanziare per 15,9 miliardi e che non sono specificate chiaramente le modalità attraverso cui sarà mutata la fonte di finanziamento. Il PD, insomma, non intende rassegnarsi al fatto che è in corso una corretta riprogrammazione dei parametri utili a finanziare i progetti tant’è che grazie al lavoro certosino delle donne e degli uomini del centro destra, per detta della stessa Commissione Ue, essa si completerà entro il 2023 consentendo di ...