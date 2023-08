Lecco | Di Nunno | «Ora possiamo comprare e vendere | di uscite ne abbiamo parecchie»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Leonardo Paolo Di, amministratore delegato del, ha parlato a TMW dopo la riammissione del club in Serie B Leonardo Paolo Di, amministratore delegato del, ha parlato a TMW dopo la riammissione del club in Serie B. PAROLE – «Se può partire? Adesso sì, ora, dine. Ci sono tanti ragazzi che ci hanno dato una mano, ma devono continuare a farsi le ossi in Serie C, quindi vedremo un po’ che succederà. C’è costante confronto anche con mister Foschi, sentiremo anche il suo parere».

... con una premessa e una promessa: "Sui lavori non abbiamo mai perso un giorno, la famiglia Di... Quale paradosso, sindaco "Che ilha rischiato di essere bocciato per non aver indicato uno ...Colpo di scena! Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha emesso una sentenza che dà ragione alla società guidata dal presidente Di. Il ricorso presentato dalla Calcioè stato accolto, mentre quello avanzato dal Perugia Calcio è stato respinto. Questa decisione ha portato alla riammissione della Calcionella ......Figc contro l'esclusione decretata dal Coni - Così sarebbe riammesso solo il Brescia Il Tar del Lazio boccia la Reggina e 'riammette' ilin Serie B. Accolto il ricorso della società di Di...

CALCIO LECCO, DI NUNNO: “UNO SPORT PIENO DI CORROTTI” Lecconews

Gli ultimi aggiornamenti in merito Il Lecco, da parte sua, da un bel po’ di settimane ... Stesso discorso vale anche per il loro presidente, Paolo Di Nunno. Alla fine, proprio nelle ultime ore, è ...Le dichiarazioni di Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, al termine dell'udienza al TAR che ha riammesso i nerazzurri in Serie B ...