Lecco ammesso in Serie B | la nota del club | “Soddisfazione per la sentenza del TAR”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tramite un comunicato ufficiale, ilsi è espresso in merito alla decisione del Tar del Lazio di accogliere il ricorso e ammettere ilinB. “La società Calcio1912 accoglie conl’odiernadel TAR del Lazio. La Società ringrazia tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso” si legge. SportFace.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dele respinto quello della Reggina per la riammissione al campionato di serie B. Dunque la formazione lombarda, la prossima stagione, militerà nel campionato cadetto, mentre la Reggina é esclusa ...Non ha perso tempo la Lega Serie B , che non appena ha appreso del ricorso delaccolto dal Tar del Lazio ha inserito il club lombardo sul proprio sito, sia nel calendario che nella classifica . Ciò vuol dire che rimane solamente una X, riguardante la squadra che sostituirà ...Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio , di fatto, ha ripristinato la situazione come definita proprio in seguito al consiglio della Figc del 7 luglio :in cadetteria, Reggina ...

Tar Lazio, 'Reggina niente B, Lecco ammesso' Tiscali

Dopo la riammissione in Serie B il Lecco ora deve fare una corsa contro il tempo per il mercato. Il club lombardo ha una squadra da costruire viste le trattative saltate o bloccate per le note vicende ...Esaminati i ricorsi, viene nuovamente stravolta la griglia di partenza, ora l'ultima parola al Consiglio di Stato ...