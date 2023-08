Lecco ammesso in Serie B | la Lega lo inserisce sul proprio sito in classifica e calendario

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) Non ha perso tempo laB, che non appena ha appreso del ricorso delaccolto dal Tar del Lazio ha inserito il club lombardo sul, sia nelche nella. Ciò vuol dire che rimane solamente una X, riguardante la squadra che sostituirà la Reggina. I calabresi sono stati infatti esclusi dal campionato dopo che il loro ricorso è stato dichiarato “improcedibile” dal tribunale amministrativo regionale. Al momento è dunque il Brescia il club più accreditato a prendere il posto della Reggina, tuttavia la situazione è ancora in divenire e la decisione definitiva spetterà al Consiglio di Stato, che si riunirà il prossimo 29 agosto. SportFace.