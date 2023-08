Lebbra in Florida | lo studio | malattia endemica nello stato

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il report su una serie di casi senza spiegazioni specifiche Laspaventa la. Larischia di diventare, in particolare nelle aree centrali dello, come evidenzia unopubblcato su Emerging Infectious Diseases. Il report accende i riflettori sul caso di un 54enne, a cui è stata diagnosticata la. Il soggetto non era considerato a rischio e non aveva mai viaggiato al di là dei confini dello. I casi di altre infezioni ‘apparentemente inspiegabili’ sono stati successivamente registrati: nessuna spiegazione particolare e questo, evidenziano anche i media Usa, induce a ritenere che lapossa essere considerata. Gli Stati Uniti, dopo un aumento delle ...

Lo riferisce una indagine dei Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention. Nello Stato soprattutto nella zona centrale, si concentra un quinto di tutti i nuovi casi dinotificati nel 2020, che ammontano a 159In, soprattutto nella zona centrale, si concentra un quinto di tutti i nuovi casi dinotificati nel 2020, che ammontano a 159. Secondo i ricercatori Aashni Bhukhan, Charles Dunn e ...Palude, in molti sensi, e anche laLa"ironizzano in molti - , è 140.000 chilometri quadrati di palude punteggiati di grattacieli e quindi, pitoni, iguane e zanzare da malaria sono a ...

