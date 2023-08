Le radici di Taylor Swift? In Cilento | gli antenati della star partirono nel 1876 per fare fortuna negli Usa

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 agosto 2023)? Ha origini cilentane e vorrebbe venire in Italia a «vedere i luoghi delle sue». Già, lecantautrice e attrice statunitense che riempie gli stadi di tutto il mondo, protagonista assoluta dello showbiz mondiale, si trovano anche a Castelnuovo, un piccolo paese di 3.000 abitanti, in provincia di Salerno. Ma come si è arrivati a questa scoperta? Come raccontato dall’editore Giuseppe Galzerano sulle pagine de Il Correre del Mezzogiorno, «tutto è iniziato quattro-cinque anni fa, stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo: si trattava ...