Le Maldive Made in Italy

(Di giovedì 3 agosto 2023) Portare cucina, ospitalità e design tricolore in uno dei paradisi preferiti dal turismo internazionale. È la formula di The Emerald Collection, un gruppo di strutture a cinque stelle guidato da una famiglia italiana. Va bene la caccia agli esotismi, l’ossessione per gli orizzonti remoti, ma basta qualche giorno all’estero e ci ricaschiamo: si affaccia la voglia di uno spaghetto fatto bene, di una pizza con gli ingredienti giusti. Anche in un altro continente, in un orizzonte di palme scosse dal vento, tra spiaggia finissima, acqua cristallina, delizie ininterrotte per lo sguardo. La buona cucina italiana, quella autentica, non le sue mortificanti reinterpretazioni, sazia la nostra nostalgia di casa e appaga i palati degli stranieri, inclusi i più esigenti e raffinati. È uno dei pilastri di The Emerald Collection, realtà imprenditoriale tricolore che ha preso le eccellenze del nostro ...