...terzo è una di quelledella storia che apre e chiude le sue porte spesso nello stesso posto: a Helsinki, nel 2018, l'ex presidente americano, Donald Trump, aveva incontrato Vladimir, ...... così deve essere preso perché Erdogan ci ha abituato, purtroppo, a bizzarre, a volte ... Esattamente come successe con la vicinanza alla Russia di. Invece vanno rilette queste strategie, ...... in aggiunta a quella di Akkuyu, costruita assieme alla russa Rosatom e inaugurata a fine aprile con la partecipazione in videoconferenza del presidente. L'ingresso nella NATO della Svezia è un ...

Le giravolte di Putin: cos'ha detto il presidente russo a Erdogan Inside Over

Dopo mesi di opposizione alla ratifica dell’ingresso della Svezia nella NATO, il presidente turco Erdogan avrebbe acconsentito a dare la propria approvazione grazie a un accordo, stipulato nell’immedi ...