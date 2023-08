Lazio sconfitta in amichevole | 3-0 dall' Aston Villa

(Di giovedì 3 agosto 2023) Primo ko per lanel pre campionato.troppo avanti di condizione e qualitativamente superiore alla squadra di Sarri. L'addio di Milinkovic e l'assenza di Luis Alberto pesano troppo nell'economia di un centrocampo lento e incapace di aiutare in fase difensiva. L'alibi dellegambe pesanti è sicuramentea parte dei biancocelesti, anche se l'unico tiro in porta arriva al minuto 72 con Pedro, entrato nella ripresa al posto di Zaccagni. Non fosse stato per lo spagnolo, Olsen avrebbe terminato la partita senza sporcare i guanti. Sarri spera di avere a disposizione il prima possibile i rinforzi. Il livello della formazione inglese è un assaggio di quello che dovrà affrontare lain Champions League. Il rigore sbagliato da Watkins e la traversa di Tielemans sono solo il preludio ...

Si chiude con unal'amichevole di lusso per ladi Sarri , che al Bescot Stadium di Walsall ha perso 3 - 0 contro l' Aston Villa di Unai Emery . Primo ko in un'amichevole per i biancocelesti, che ...Lo ha detto il governatore del, Francesco Rocca . 'Il commissariamento è ladegli ultimi 20 anni di politica sul territorio che non ha saputo fare quanto previsto per legge, come è ...La Roma può sorridere visto che, nonostante ladi Budapest contro il Siviglia, mantiene ... Più staccate le altre squadre italiane, con il Napoli 18º, l'Atalanta 25º, il Milan 33º e la...

Diretta Aston Villa-Lazio 3-0: Sarri ko contro Emery LIVE Corriere dello Sport

Finisce 3-0 il match amichevole tra Aston Villa e Lazio con Sarri che cade sotto gli occhi di Lotito che storce il naso ...I giallorossi mantengono una buona posizione Sul suo sito ufficiale, la Uefa ha pubblicato il nuovo Ranking per club in vista della stagione sportiva 2023/24. Nonostante la sconfitta nella finale di E ...