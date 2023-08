Lazio | Luis Alberto | lo spagnolo si riappacifica con la società

(Di giovedì 3 agosto 2023)e lasembrano essere tornati in buoni rapporti dopo alcuni giorni difficili. Il centrocampistasi sarebbe innervosito per il ritardo del rinnovo – che prevedeva un aumento – promesso dal club celeste, tanto da non presentarsi né all’allenamento del primo agosto né ieri alla partenza per la partita amichevole di Birmingham che si giocherà stasera. La tensione sembra però essersi sciolta, conche oggi è tornato a Formello con l’intenzione di scusarsi per il suo atteggiamento poco rispettoso. Questo improvviso ripensamento del giocatore fa pensare che lo si vedrà insieme alla squadra il 6 agosto per l’amichevole trae Girona. SportFace.

Il caso scoppiato nelle ultime ore in casa, che riguardaAlberto, sembra essere in via di risoluzione . Lo spagnolo, che non ha risposto alla convocazione in vista dell'amichevole contro l' Aston Villa , insieme ai suoi agenti ha ...LOTITOALBERTO - Se qualche giorno fa sembrava tutto rientrato, ora ci sono nuovi problemi, sempre legati al rinnovo del contratto, tra laAlberto . Tanto che il centrocampista offensivo spagnolo non è partito con il resto della squadra per l'Inghilterra. E Claudio Lotito non ha preso per nulla bene la situazione e la ...Nuovo capitolo del casoAlberto. Lo spagnolo, che non prenderà parte all'amichevole contro l'Aston Villa, raggiungerà ladirettamente in Spagna, dove i biancocelesti voleranno per la partita di domenica contro il ...

Lazio, Luis Alberto si aggregherà alla squadra nelle prossime ore dopo un chiarimento col club TUTTO mercato WEB

Quello di Luis Alberto non è l'unico caso. Il più famoso, sempre alla Lazio, è quello che vede protagonista Goran Pandev. Il macedone ha portato i biancocelesti in tribunale, dopo essere stato messo ...Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha svelato un retroscena inedito sulla situazione che sta vivendo Luis Alberto alla Lazio.