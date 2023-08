Lazio | Corriere dello Sport | Kamada atteso in città | fatta anche per Isaksen

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il mercato dellasi sblocca con un doppio colpo in entrata. Secondo quanto riportato dal, il primo ad essere a disposizione di Maurizio Sarri sarà, il primo giapponese della storia dei biancocelesti. Svincolato dall’Eintracht, ènella Capitale nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, per definire l’accordo verbale da 3 milioni di euro di ingaggio, bonus compresi. L’altro rinforzo risponde al nome di Gustav. Il danese del Midtjylland andrà ad aggiungersi al reparto offensivo puntellato già dall’arrivo di Castellanos: affare da 15 milioni di euro, per il giocatore un quinquennale da 1.5 milioni. L’annuncio dei due club ènei prossimi giorni.Face.

Del resto è confermato che Luis vuole restare allae che Lotito e lahanno bisogno dei suoi colpi, non più delle sue chiassate, chiamiamole ...Il vertice Lotito - Sarri di lunedì ha smosso il presidente e sbloccato il mercato della. Si cercava un'ala talentuosa, sgusciante. Il sogno Berardi è rimasto proibito , ecco Isaksen, danese ......colpi in un giorno ieri per la, che ha chiuso per Isaksen e Kamada. Accordi solo da formalizzare e calciatori attesi a Roma nei prossimi giorni per visite mediche e firme. Secondo il...

Reddito di cittadinanza, nel Lazio lo perde il 59% delle famiglie Corriere Roma

Calciomercato Lazio, pista ancora non tramontata per Pellegrini Le ultime sulla situazione del terzino Come riportato da il Corriere dello Sport, non sembrerebbe del tutto tramontata l’ipotesi di ved ...RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo mercato in entrata. in casa Lazio tengono banco anche le questioni rinnovi. Come riporta l'edizione odierna de "Il Corriere dello ...