Lavinia Mauro insultata sui suoi attacchi di panico | la replica di Alessio è da applausi

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 3 agosto 2023) In queste ore,è stata pesantementeda un hater, il quale ha tirato in ballo iproblemi didisi stanno vivendo la loro storia d’amore in totale serenità e tranquillità. Di tanto in tanto, poi, i due ragazzi condividono con i lor fan alcuni sprazzi L'articolo proviene da KontroKultura.