(Di giovedì 3 agosto 2023)episodio di violenza e disperazione questa mattina nel piccolo Comune Marsicano. Una donna si è buttata daldel secondo piano della propria abitazione peral convivente che la stava picchiando. L'uomo, di origini romene e già noto alle forze dell'ordine, non contento, ha malmenato anche gli operatori del 118 intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi alla donna, costretta dall'uomo arsi dal. La donna è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano (L'). Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L'uomo, di origini romene e già noto alle forze dell'ordine, non contento, ha malmenato anche gli operatori del 118 intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi alla donnaIl monitoraggio è stato possibile grazie ai dati forniti dalla Regione, delle Province di L', ... Intanto però le opposizioni attaccanoin resta, e a proposito di comuni, il presidente dell'...È il messaggio che Legambientedall'Abruzzo in occasione dell'evento 'I cantieri della ... direttore tecnico Civeta; Federico Fioriti, direttore Casa delle tecnologie emergenti dell'e ...

L'Aquila, si lancia dal balcone per sfuggire a marito violento: grave Sky Tg24

Presentato il progetto de L'Aquila da 4 milioni: quasi 1.000 telecamere di videosorveglianza per la sicurezza della città.L’AQUILA – Un convegno sulle prime riforme della giustizia del governo Meloni. “Le riforme liberali per una giustizia più giusta”: l’iniziativa è di Fratelli d’Italia e l’appuntamento è per domani ven ...