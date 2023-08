L' acchiappa dipendenti

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le aziende fanno fatica a trattenere i propri assunti e a individuare figure da inserire negli organici. Il fenomeno delle «Grandi dimissioni» cambia l’approccio professionale al «posto fisso». Eppure si può motivare il personale con una nuova strategia. Nella giungla del mercato del lavoro le «prede» sono sempre più difficili da trovare e le aziende che vanno a caccia di personale qualificato restano spesso a bocca asciutta. E anche quando riescono a individuare l’obiettivo, non è detto riescano a chiuderlo in gabbia, perché il potere contrattuale dei giovani candidati aumenta e le imprese da cacciatrici finiscono per diventare loro stesse «prede». In un sondaggio condotto dalla società di ricerca del personale Hunters Group, ben il 77 per cento delle società italiane intervistate ha lamentato una difficoltà nella ricerca di talenti professionali. E alla carenza di lavoratori in ...