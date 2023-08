La ' velocista' più lenta di sempre

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Il governo somalo ha sospeso il presidente della federazione atletica nazionale, accusandolo di aver ridicolizzato il Paese, perché ha fatto correre, alle Universiadi estive, una giovane somala che non è "né atleta né sprinter". È l'epilogo di un episodio che, filmato dalle telecamere, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ai 100 metri piani, la giovane - che indossava l'hijab e una tuta con i pantaloni lunghi - ha tagliato il traguardo più di 10 secondi dopo la vincitrice; e ha segnato - suo malgrado - il nuovo record negativo sui 100 metri, il più lento diin una competizione internazionale. Che la ragazza - identificata come Nasra Abukar Ali - fosse in difficoltà si è capito subito perché, ai blocchi di partenza, si è chinata in maniera piuttosto rigida mentre guardava le altre per capire dove infilassero le scarpette. Dopo una partenza pesante, Ali, ...

