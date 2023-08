La sposa scherza e dice “no” durante la cerimonia ma l’officiante annulla le nozze | la reazione dello sposo

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Signora Miriam, è tua libera e spontanea volontà prendere come tuoil signor Danilo?”. “No”, hato unavenezuelana che, ignara delle regole, ha reso il giorno del matrimonio un inferno. Miriam voleva burlarsi del partner così quandodel matrimonio civile ha posto la classica domanda, lei ha risposto con un sonoro “no“, poi subito corretto con un “sì” per allentare la tensione. Tuttavia, il ‘simpatico’ giochetto non è stato preso di buon grado dal celebrante che, scioccando sia gli invitati che i quasi novelli sposi, ha tuonato: “No, non si puòre. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”. Lo scherzo finito male è stato ripreso da uno dei presenti e caricato sui social ...

Quando l'officiante ha comunicato allache non avrebbe più potuto unirla in matrimonio al suo amore, in sala è sceso il gelo. Lo sposo è rimasto pietrificato, e anche Miriam è rimasta sconvolta ...Leggi anche Bidencon Meloni: "Unico nel mio quartiere con cognome americano" Biden - ...condivisione e voglia di collaborare sulla nostra idea di un piano Mattei per l'Africa che sicon ...Completamente incentrata su Carlo Verdone, Vita da Carlofinzione e realtà in modo oculato e ... Averci lavorato è quindi un obiettivo importante per l'attrice, chesulle incredibili ...

La sposa scherza e risponde "no" durante le nozze: matrimonio annullato TGCOM

“Signora Miriam, è tua libera e spontanea volontà prendere come tuo sposo il signor Danilo”. “No”, ha scherzato una sposa venezuelana che, ignara delle regole, ha reso il giorno del matrimonio un inf ...È il giorno che aspetti da tutta una vita è arrivato, sei all’altare e senti la fatidica domanda “Vuole prendere Danilo come suo legittimo sposo”. D’istinto per scherzare e… Leggi ...