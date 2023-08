La sposa risponde “No” durante le nozze per scherzo Matrimonio annullato davvero

(Di giovedì 3 agosto 2023) Miriam, una donna venezuelana (di cui non si conosce il cognome), è stata costretta a rinviare leper via di uno. La, infatti, nel momento in cui il responsabile del Registro Locale le ha chiesto se volesse unirsi incon il fidanzato, Danilo, ha risposto di ‘no’: subito dopo, ha precisato che si trattava soltanto di una battuta, pronunciando il fatidico ‘sì’. A quel punto però, come riportato da TgCom 24, l’officiante ha spiegato che non sarebbe stato possibile proseguire con la cerimonia, annullando momentaneamente le. La vicenda si è svolta a Caracas, in Venezuela, ed è stata ripresa dai telefonini degli invitati che, nelle ultime settimane, hanno diffuso il video su TikTok, raccogliendo migliaia di visualizzazioni: “Signora Miriam, è sua libera e spontanea ...

La sposa scherza e risponde "no" durante le nozze: matrimonio annullato TGCOM

