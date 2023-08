(Di giovedì 3 agosto 2023) A Washington per le accuse di aver provato a sovvertire le elezioni. Prossima udienza il 28 agosto. Prima del ritorno in New Jersey: «Un giorno triste per l’America, non sarebbe dovuto succedere»

La sfida di Trump in tribunale: «Un’altra incriminazione e vinco» Corriere della Sera

A Washington per le accuse di aver provato a sovvertire le elezioni. Prossima udienza il 28 agosto. Prima del ritorno in New Jersey: «Un giorno triste per l’America, non sarebbe dovuto succedere» ...Le quattro accuse ruotano attorno al tentativo di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. I legali del tycoon: «Caccia alle streghe». In tutto è stato in aula una mezzora ...