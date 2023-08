La Serie A prepara la vendita dei diritti tv all’estero | si punta a un miliardo in tre anni 

(Di giovedì 3 agosto 2023) La Legaladeitv del campionato. SportBusiness scrive che la Lega ha emanato un documento riservato alle emittenti e alle agenzie dei Paesi esteri contenente indicazioni su obblighi di trasmissione, costi tecnici, criteri di sublicenza e condizioni di pagamento, documento che costituirà la base per eventuali accordi successivi da stipulare in forma privata. A fine agosto laA dovrebbe inviare le richieste di proposte per itv dal 2024/25 in poi, un approccio che rappresenta una novità rispetto al passato, quando la Lega era indiceva una gara d’appalto con cui copriva la maggior parte dei mercati internazionali, se non tutti. Un cambio di approccio reso possibile dalla modifica della Legge Melandri. Nel mercato ...

Sorride il futuro della Volley Vipostore, che sial prossimo campionato mettendo a segno un ...originaria di Aprilia porta con sé un curriculum di successo e ben due promozioni inA2. ...Dal 3 agosto al via su Fantamagic.it la 21esima edizione del celebre fantacalcio sullaA, come partecipare e quali servizi trovare LaA sia tornare in campo sabato 19 agosto dalle ore 18.30 con due partite: Empoli - Verona e Frosinone - Napoli. Inizia dunque il conto alla rovescia per tutti gli amanti del Fantacalcio .Dopo la promozione ottenuta vincendo la finale play - off contro il Valle Stura, la Polisportiva Antignano siad affrontare la prossima stagione inC2. Gli astigiani inseriti nel Girone B inizieranno la loro avventura lunedì 2 ottobre ore 21 ospitando l'Onnisport Club. In questi caldi giorni di ...

E anche la Reggiana si tinge di rosa fluo 24Emilia

Diritti TV esteri Serie A, è rivoluzione: addio intermediario esclusivo, La Serie A scalda i motori in vista di un nuovo corso per i diritti TV. In Via Rosellini sono in atto febbrili trattative priva ...La sport utility media sta macinando chilometri di test: dovrebbe rinnovarsi in parte nell'estetica e nei contenuti, con possibile esordio l'anno prossimo ...