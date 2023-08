La Salernitana a sostegno di AIL per il 2° Trofeo Angelo Iervolino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo della prima edizione, anche quest’anno si terrà il, che vedrà sfidarsi l’U.S.1919 e il FC Augsburg 1907 per sostenere i progetti di AIL Salerno per i pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. Il, che si terrà sabato 5 agosto alle 20:30 allo Stadio Arechi, è dedicato al fratello del presidente dellaDaniloprematuramente scomparso e servirà a sensibilizzare le persone alla solidarietà e all’importanza dello sport per chi vive con una malattia onco-ematologica. Grazie ai proventi della prima edizione del, AIL Salerno ha potuto acquistare un’automobile per ViavAIL, il servizio di taxi solidale per i pazienti che non possono ...