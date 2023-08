La Russa fa chiarezza | a Bologna strage fascista Ma a sinistra non basta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Non c'è solo il minuto di silenzio in Parlamento, il messaggio di unità per la ricerca della verità del capo dello Stato Sergio Mattarella nel giorno dei 43 anni dalladi, 85 morti e 200 feriti

Bisogna continuare a fareper le famiglie delle vittime". Giuliano Turone, già magistrato ... invece, era inviso ai sovietici al punto che subì un attentato di chiara matrice, nel 1973 ...Così il presidente del Senato, Ignazio La, nella commemorazione della strage di Bologna che ... Giovannone nei suoi rapporti allerta e parla con. Abbiamo fatto una lunga e dura battaglia ...... ma non si fa maisulla matrice di questo atto terroristico che invece la storia ha ... ma anche il ministro Lollobrigida e la seconda carica dello Stato La, che ne fu responsabile nel ...

La Russa fa chiarezza: a Bologna strage fascista. Ma a sinistra non ... ilGiornale.it

Non c'è solo il minuto di silenzio in Parlamento, il messaggio di unità per la ricerca della verità del capo dello Stato Sergio Mattarella nel giorno dei 43 anni dalla strage di Bologna, 85 morti e 20 ...I due leader divisi su tutto tengono insieme i gruppi parlamentari da separati in casa. Il leader di Iv annuncia tre proposte di legge, tra cui il ...