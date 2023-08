La Roma torna a Tirana | programmata un’amichevole contro il Partizani sabato 12 agosto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tramite i propri canali ufficiali, laha annunciato che12sfiderà in amichevole il. Test sicuramente speciale per i ragazzi di Mourinho, cheno nella location dove nel 2022 vinsero la Conference League e sfideranno i campioni d’Albania. Appuntamento all’Air Albania Stadium alle ore 20 per l’ultimo impegno dei giallorossi prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20 e lo stadio sarà proprio quello che ha visto lavincere contro il Feyenoord, ovvero l'Air Albania Stadium. Questo sarà l'ultimo impegno pre stagionale ...E' durata due stagioni l'avventura in Liguria di Andrea Tinti. Il difensore centrale romano,'a casa' nelCity, la medesima società che ha scelto bomber Di Renzo per guidare il primo attacco, dopo due stagioni ricche di soddisfazioni al Chittolina. Due campionati fa la solita ..., 3 ago. " "Nel decreto salva - infrazioni approvato ieri in via definitiva alla Camera, la ... che aggiunge: "Con questa maggioranza la vicenda delle quote latte puntualmented'attualità".

Meteo a Roma, torna la pioggia: calano le temperature nel week end RomaToday

Questo weekend a Roma si ripete il Miracolo della Neve. Una tradizione che va avanti da decenni e che è sempre un momento di grande fascino e di festa per la città. Il Miracolo… Leggi ...(wn24)-Roma – Ospiti di alto profilo come Gianni Morandi, Negramaro, Mahmood, Mr Rain, Coma Cose, Alfa, Paola Turci, Albano, Eleonora Abbagnato, Teo Teocoli. Sono i nomi che saliranno sul palco della ...