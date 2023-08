La replica di J-Ax sui “conti in rosso” della cannabis light di cui parla la stampa | “L’ho detto all’avvocato”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nelle ultime ore due organi dihannoto di un presunto buco nei bilanci dell’attività extramusicale di J-Ax, più precisamente il negozio Mr. Nice di Milano dedicato alla vendita di prodotti a base di. Da una parte si dice che J-Ax sarebbe sommerso di debiti, dall’altra che il suo conto sarebbe “in”. Per questo motivo il rapper ha pubblicato un video perre ai due quotidiani. Ladi J-Ax sui “in” Dopo il dissing con Paolo Meneguzzi, per J-Ax non c’è pace. Per questo il frontman degli Articolo 31 inizia il suo video con “abbiamo capito che il trend di quest’estate 2023 è ‘rompiamo il ca**o a J-Ax”. Quindi Alessandro Aleotti mostra i titoli dei due quotidiani incriminati, ...

... focalizzatomateriali, sul design e sulle performance. Realizzata su misura per la squadra è ... fino ai capi per l'utilizzo quotidiano nel tempo libero, mentre una versionecon le stesse ...Ma sul tavolo anche il Pnrr inal ministro Fitto : 'Il Parlamento è stato esautorato, non ... 'E' ipocrita scaricare le colpeprogetti al palo per vostra responsabilità', ha detto la ......Impossible & Friends torna insu canale 5 da questa sera, ma per la ex compagna di Tomaso Trussardi è tempo di vacanza già da qualche settimana. Inoltre, il modo migliore per glissare...

Padre Pio con Sergio Castellitto stasera su Canale 5 in replica ... Movieplayer

In una recente intervista un ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato se potrebbe partecipare come nuovo tronista a settembre.Sophie Codegoni e il dj Alessandro Basciano da quando la piccola Celine Blue è nata, o per un motivo o per l’altro, sono sempre nel mirino degli hater. E se generalmente l’influencer non replica mai, ...