La Reggiana tessera Manolo Portanova | condannato a 6 anni in primo grado per stupro | “Per noi è un calciatore come gli altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) È statoa seidi carcere, in, per violenza sessuale di gruppo. Eppure per laè “ungli”. Lo fa sapere la società emiliana, club che milita nel campionato di calcio di Serie B, dopo che due giorni fa una sentenza del Coni ha dato il via libera almento dell’exdi Juventus e Genoa. “Abbiamo depositato il contratto firmato dopo aver atteso in accordo col Genoa il verdetto della giustizia sportiva. Si tratta di un contratto articolato che ci preserva da aspetti legati alla vicenda”, ha detto in conferenza stampa oggi pomeriggio il direttore sportivo della, Roberto ...