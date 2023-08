La Promessa | anticipazioni dell’episodio 45 in onda giovedì 3 agosto 2023

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 31 luglio al 4 agosto La Gazzetta dello Sport

Le trame delle nuove puntate de La Promessa su Canale 5: Curro chiede a Jana di mantenere le distanze in pubblico ...Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa, ambientata nella Cordova del 1913. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia ...