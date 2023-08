La parabola di Kessie | addio Europa | per lui i soldi dell' Al Ahli

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 agosto 2023) Niente Juventus e niente seconda chance al Barcellona, dove era corso fuggendo dal Milan perché convinto di poter fare il salto di qualità nel grande calcio europeo. Franck, fuori dal progetto dei catalani, alla fine si è piegato alla logica deie ha accettato l'offertaa squadra saudita'Al: triennale da 20 milioni di euro per lui e un assegno da 15 per il Barcellona che incassa meno di quanto immaginato ma mette comunque a segno una plusvalenze. L'ivoriano (ex presidente del Milan) era, infatti, sbarcato al Camp Nou a parametro zero avendo lasciato scadere il suo contratto con il rossoneri senza firmare il rinnovo nonostante le continue promesse nei mesi precedenti l'. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO