La nuova sfida di Prada è nel beauty | arriva la linea make-up e skin care

(Di giovedì 3 agosto 2023) Life&People.it Unanel sempre più prolifico settore delup e dellaun altro brand del lusso nell’universo cosmesi, è quello diche ha rilasciato pochi giorni fa la sua primadi bellezza, impreziosita da una ricerca d’avanguardia e dalla solita, profondissima, introspezione esistenziale e filosofica. Un progetto ambizioso Dopo l’ingresso diall’interno del gruppo L’Oreal il brand ha voluto dunque aumentare la propria gamma di prodotti abbracciando anche ilup e la, riprendendo in quest’ultimo caso un progetto tentato nel 2000 ma in seguito abbandonato. La vendita al momento è soltanto ...

...per questo che il progetto di ricerca Sea Zero dell'azienda norvegese Hurtigruten sembra una... nell'Isola del Sud inZelanda. Foto:"Siamo soddisfatti della quotazione e adesso comincia tutto una, oltre che una grande opportunità di rafforzamento nella direzione di crescita e sviluppo che ci siamo preposti", ha detto ...... Capotondi e Ponti - Andrea Purgatori è stato un insostituibile compagno di viaggio, nell'affrontare unae particolarmente complessa, a favore di una delle più importanti e antiche ...

MotoGP, Aprilia contro Ducati: Rivola lancia una nuova sfida Corse di Moto

A pochi passi dalla sua seconda sede operativa, l'azienda pistoiese sarà rappresentata dal titolare Paolo Moricci, al via con Paolo Garavaldi sulla Renault Clio Rally4, per i colori di Porto Cervo Rac ...“Sono molto felice, voglio ringraziare il presidente della società per l’opportunità e la fiducia. Quando mi ha chiamato il Villarreal ero ...