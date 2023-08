La nuova corsa alla Luna è una competizione geopolitica a somma zero per l’Europa

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’agenzia spaziale statunitense ha assegnato contratti per un valore complessivo di 150 milioni di dollari a diverse aziende, la maggior parte delle quali non direttamente spaziali, per realizzare infrastruttureri altamente innovative. Le 11 aziende che hanno ricevuto i contratti sono tenute a investire dei fondi propri per coprire dal 10 al 25 percento del costo proposto per il loro progetto. Questi appalti sono a complemento dell’imponente lavoro che la Nasa ha intrapreso con il programma Artemis per riportare gli astronauti sulla. Il piano è di far orbitare un equipaggio di quattro persone entro la fine del 2024, e di far poi scendere due astronauti sulla superficie l’anno successivo. Però, la tempistica di queste missioni è a rischio a causa dei ritardi di qualifica delle astronavi di Boeing e di SpaceX. L’annuncio dei contratti della ...