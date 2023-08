La ministra Calderone | «Il lavoro c’è ed è anche tanto In Campania 108 mila posti disponibili»

(Di giovedì 3 agosto 2023) LaMarinadice che in Italia ilsi trova. E che non serve il salario minimo. Mentre con il reddito di cittadinanza secondo la responsabile del Welfare del governo Meloni si sono sprecati 25 miliardi di euro. Laparla in due interviste rilasciate al Corriere della Sera e a La Stampa. Lasostiene che il sostegno ai fragili rimane comunque garantitocon la sospensione del sussidio. E che i comuni e le regioni stanno avviando le misure. Mentre il primo settembre sarà attiva la piattaforma digitale del ministero per le offerte die la formazione. Infine, secondo lain«sono stati censiti 108di...

LaMarinadice che in Italia il lavoro si trova. E che non serve il salario minimo. Mentre con il reddito di cittadinanza secondo la responsabile del Welfare del governo Meloni si sono ...ROMA. Sul Reddito di cittadinanza il governo non intende tornare indietro, sostiene ladel Lavoro Marina Elvira, che ieri in Parlamento durante il question time, rispondendo alle richieste di Pd, 5 Stelle e sinistra, ha confermato che il percorso previsto dalla legge ...Come quello che ladel Lavoro, Marina, ha assestato alle opposizioni durante il question time di ieri alla Camera sul taglio del reddito di cittadinanza, dando la colpa di questa ...

Reddito di cittadinanza, la ministra Calderone ammette il passo falso sull'sms di sospensione: «Dovevamo ... Open

È scesa del 2,1% in luglio rispetto al mese precedente la spesa per il gas di una famiglia con un consumo annuo di 1.400 metri cubi. Lo rende noto l'Arera, Autorità di regolazione per l'energia, le re ...La leader del Pd dalla festa dell’Unità di Castelfranco Emilia: «Lui ha parlato a titolo personale. Noi continuiamo a batterci per il salario minimo» ...