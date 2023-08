La medusa più antica ha 505 milioni di anni

La scoperta dimostra in modo inequivocabile che le grandi meduse nuotatrici con un tipico corpo a forma di piattino o campana si erano già evolutedi 500 milioni di anni fa. Burgessomedusa, in ...Nuotava nel mare molto prima che comparissero i dinosauri, laanticamai ritrovata finora: denominata Burgessomedusa phasmiformis, è stata scoperta in un fossile risalente a 505 milioni di anni fa e rinvenuto sulle Montagne Rocciose del Canada, ...Il Royal Ontario Museum (ROM) ha annunciato la scoperta dellaanticafossile: è stata denominata Burgessomedusa phasmiformis. L'identikit della nuova specie è pubblicato dai ricercatori del Royal Ontario Museum sulla rivista Proceedings of the Royal ...

Medusa più antica del mondo scoperta in Canada: fossile risale a 500 milioni di anni fa Sky Tg24