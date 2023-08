La mamma di Perla dopo la rottura con Mirko | “Non ci si può fidare di nessuno”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 agosto 2023), nonostante siano partiti in sordina, sono stati la coppia rivelazione dell’ultima edizione di Temptation Island. Entrati nel programmacinque anni d’amore, entrambi lo hanno lasciato con i rispettivi tentatori. Lei con Igor, lui con Greta (con tanto di tatuaggio di coppia). A distanza di una settimana dalla fine del programma, ladile ha dedicato un post Instagram in cui, senza mai citare, ha scritto: “avrai sicuramente capito che non ci si puòdial 100%“. “Miarara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi” – ha scritto su Instagram ladi lei – “Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha ...