La lebbra è tornata | è allarme negli Usa

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 3 agosto 2023) La. A dare il benvenuto alla malattia infettiva che colpisce pelle e nervi periferici sono l’accogliente popolo degli Stati Uniti:ultimi dieci anni il numero di casi registrati è aumentato a vista d’occhio, speciestati del Sud-Est, in particole in Florida, per intenderci la regione in cui si trova la L'articolo proviene da Il Difforme.