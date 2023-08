La Lazio c’è e batte due colpi

RICUCITURA - Luis Alberto ha sempre voluto restare alla, sostengono gli agenti. Ha anche rifiutato le offerte dall'Arabia. Le turbolenze di questi giorni non hanno cambiato le carte in tavola. ...... Barrow, De Silvestri e Zirkzee (Bologna); Pereiro e Viola (Cagliari); Ikoné, Jovic, Kokorin, Mandragora, Sabiri e Terzic (Fiorentina); Fabbian, Frattesi e Sensi (Inter); Zaccagni (); Almqvist (...Commenta per primo Sfumato Charles De Ketelaere , il PSV ora pensa ad Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca . I russi chiedono 12 milioni di euro e sul talentino c'è anche lo Strasburgo . Lo scrive ...

Calciomercato Lazio, nuovi contatti in corso per Kamada: lo annuncia Pedullà Lazio News 24