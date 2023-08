La Juventus cala il tris contro il Real Madrid | Weah firma il primo gol in bianconero

... Sara Martins ( Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso ) nel ruolo die Jóhannes Haukur ... Laura Pausini " Piacere di conoscerti, The Ferragnez - La serie S1 e S2, All or Nothing:, Anni ...Buffon, tutti i numeri di una leggenda Il sipariocon uno score mostruoso: 975 partite giocate con le maglie di Parma ,e Paris Saint Germain , 429 clean sheet, 87.247 minuti ...16.05 Buffon,45 anni,annuncia addio al calcioil sipario sulla lunga e gloriosa carriera di Gigi Buffon ha vinto tutto tranne la Champions ,ormai ex portiere di Parma,e Psg e campione del mondo nel 2006. Il numero uno,45 anni ...

La Juventus cala il tris contro il Real Madrid Sportal

La squadra di Allegri supera 3-1 il Real Madrid a Orlando (Florida). A segno nel primo tempo Kean e la sorpresa Weah. Accorcia le distanze Vinicius. Chiude il match nel recupero Vlahovic ...Voti e giudizi dei bianconeri nella sonante vittoria contro il Real Madrid: Gatti entra con personalità, che classe Huijsen ...