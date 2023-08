La grande fuga dei medici | a Roma raddoppiato il numero di chi va all' estero

(Di giovedì 3 agosto 2023) Lascia & raddoppia: ladeiall'continua e, dal Lazio, ildegli «expat» in camice bianco si è addirittura moltiplicata per due nel giro di un solo anno. A certificarlo è il presidente dell'Ordine deidie provincia, Antonio Magi: «L'ultimo anno è stato drammatico per quanto riguarda ladeidall'Italia: nel 2022 solo io ho firmato 522 «Good standing», i certificati di onorabilità professionale che consentono ai nostri colleghi di andare a lavorare all'». Negli ultimi tre anni, invece, era stata firmata una media di 250 attestati l'anno di buon comportamento professionale dall'Ordine di. Che ora segnala un'analoga tendenza in atto anche tra gli infermieri: ...

L'uomo in, o, come dice la verità giudiziaria, il latitante, aveva operato in pochi anni uno ... quello comunista, quello istituzionale che non sopportava l'idea di unariforma ...Si inchina solo al colpo sotto di Vinicius in, per il resto blinda la porta bianconera ... MILIK - Un tempo intero, ma di fatto non la prende mai fino al 95' quando orchestra allail ...3 Razumovskij' di Ludwig Van Beethoven: il compositore e pianista tedesco vi recupera il minuetto e ladallatradizione del Seicento, e li trasporta nella sua idea di una musica in ...

Inizia la grande fuga dal Niger Francesi e italiani subito rimpatriati QUOTIDIANO NAZIONALE

Lascia & raddoppia: la fuga dei medici all’estero continua e, dal Lazio, il numero degli «expat» in camice bianco si è ...La prima è Eppure cadiamo felici, una nuova serie che a ottobre parte su RaiPlay per farsi notare, la novità invece è La rosa dell'Istria, un tv movie che farà luce, con un'angolazione "non politica, ...