La festa di indipendenza del Niger nei giorni del golpe e quell’ultimo albero del deserto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono 63 gli anni trascorsi dalla dichiarazione dell’deldalla potenza coloniale francese. Questo giorno, il 3 agosto, col trascorrere del tempo, è diventato rituale piantare unnella sabbia del Sahel. Sarà presumibilmente diverso quest’oggi, visto il contesto politico che vive il Paese, sospeso com’è alla crisi creatasi dopo l’intervento dei militari che hanno operato un. Il presidente eletto è agli arresti, con la famiglia e altri ministri, nella casa presidenziale e non potrà, ovviamente, onorare il gesto simbolico dell’nella ricorrenza citata. Anche i comuni cittadini, preoccupati dal contesto regionale con la minaccia di un intervento armato per il ritorno alla ‘legalità costituzionale’ e dalla crescita esponenziale del prezzo del pane quotidiano, non ...

Lo ha detto Antonio Tajani a Isoradio, nel giorno dell'indipendenza del Niger. Oggi è previsto a ... La nostra ambasciata oggi è chiusa, perché è un giorno di festa, ma i nostri funzionari sono sempre ... ha detto il generale Tiani in un discorso in tv alla vigilia della festa dell'indipendenza del Paese, ex colonia francese. Parigi ha chiesto alle forze nigerine di 'garantire pienamente' la ...

Niger: i manifestanti filo-golpisti celebrano la festa dell’indipendenza dalla Francia – video Agenzia Nova

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto l'immediato rilascio del presidente del Niger, Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare.Il presidente americano Joe Biden chiede l'immediato rilascio del suo omologo nigerino Bazoum, arrestato dai militari che hanno attuato il golpe in Niger il ...