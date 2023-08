La distruzione della cattedrale di Odessa non è stata una messinscena

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 25 luglio 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra alcuni secondi di una trasmissione televisiva andata in onda sul canale di notizie britannico Sky News. Nel filmato si vedono due persone in studio commentare in inglese le immagini di persone che portano via detriti dopo laparzialeortodossaTrasfigurazione a, città in Ucraina dichiarata patrimonio dell’Unesco, avvenuta durante l’attacco russo alla città verificatosi il 23 luglio 2023. Il Cremlino ha negato di aver colpito l’edificio religioso parlando di un errorecontraerea ucraina. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Su Sky News, i conduttori discutono di un presunto attaccoRussia a ...

Un raid russo contro un terminal sul Danubio ha provocato secondo Kiev ladi 40mila tonnellate di grano . La Romania in allerta: "Inaccettabili gli attacchi ...ucraina L'errore...Ad esempio, il team ha già collaborato con organizzazioni non profit per contrastare laforesta amazzonica o per analizzare la discriminazione abitativa a New York. Inoltre, come ...Per non parlarepiacevole sensazione di accarezzare il caldo mantello di un cane a pelo lungo ... come ad esempio ladel nido oppure l'allontanamento dal loro habitat naturale. Quindi,...

Verso il divieto della distruzione dei vestiti invenduti Wise Society

A Stabia, l’antica città vicino a Pompei divenuta alla fine del I secolo a.C. un luogo di villeggiatura dell’élite romana, proseguono gli scavi. Qui, ...Analizziamo il controverso finale di Final Fantasy 16 in questo approfondimento a tutto spoiler: chi vive, chi muore, e perché Facciamo chiarezza.