La critica social al re gli costa caro | condannato al carcere

Leggi su notizie

(Di giovedì 3 agosto 2023) Avevato il suo re con un post pubblicato suinetwork, tutto ciò gli èto molto: per un uomo si sono aperte le porte delUna vicenda che sta facendo discutere non solamente il Paese in questione, ma anche il resto del mondo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Una notizia che arriva direttamente dal Marocco e che vede (in parte) come protagonista proprio il re del paese nordafricano. Si tratta di Mohammed VI. Dopo che quest’ultimo ha ricevuto la notizia che lo riguardava, a quanto pare, è andato decisamente su tutte le furie. Un uomo, Said Boukioud, di 48 anni si era permesso dirlo suinetwork. In particolar modo su Facebook. Questo suo gesto, però, è stato interpretato come un vero e proprio ...