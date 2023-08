“La crisi climatica minaccia il nostro stile di vita | non c’è più tempo da perdere” | l’appello di Mattarella e altri 5 capi di Stato Ue

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sull’emergenza“non c’è piùda“. Lo scrivono Sergioe ididi Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia in un appello indirizzato all’Unione Europea, aglipaesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale. La richiesta dei sei presidenti è di mantenere il clima in cima all’agenda politica. A darne notizia è una nota del Quirinale che spiega comefaccia riferimentonelle aree del Mediterraneo e alla necessità di reagire subito da parte di tutti. Tutti i firmatari delfanno parte del Gruppo Arraiolos, una riunione multinazionale informale di presidente di Paesi membri che si occupano di questioni relative al ...

Tutti i Paesi del Mediterraneo devono coordinarsi e reagire, impegnarsi in uno sforzo collettivo per arrestare e invertire gli effetti della". E' l'Appello per il Mediterraneo ...... Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente della Repubblica Portoghese Nataa Pirc Musar, Presidente della Repubblica di Slovenia, ha lanciato un "Appello per il Mediterraneo" sulla.

Crisi climatica, in Cile termometro vicino ai 40 gradi. Ma è inverno. Piogge torrenziali in Cina Il Fatto Quotidiano

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Un appello per il clima, firmato da sei Capi di Stato del Mediterraneo compreso il nostro Sergio Mattarella. In cui si invita a non perdere tempo prezioso, contrastando con ...ROMA (Reuters) - I capi di Stato dell'Italia e di altri Paesi del Gruppo Arraiolos chiedono un'azione congiunta e urgente nel Mediterraneo per contrastare gli effetti della crisi climatica. L'appello ...