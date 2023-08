La Camera rinvia confronto di due mesi sul salario minimo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilsulè statoto di due. Laha infatti approvato, con 168 voti favorevoli e 127 contrari, la questione sospensiva relativa alla proposta di legge sottoscritta da Pd, M5S, SI, Azione, Europa verde e +Europa. Dai banchi dell'opposizione il risultato del voto è stato segnato dal coro "vergogna, vergogna!". La segretaria del PD Elly Schlein nell'Aula della: «Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che fugge davanti a un problema reale. Siamo aperti al dialogo. Non ai rinvii sine die. La maggioranza dice che della sofferenza della gente se ne frega»

Ha detto l'ex premier, intervenendo in aula alla Camera durante la discussione sulla sospensiva sul salario minimo. 'Si è fatto un gran parlare dell'apertura al dialogo della premier Meloni ma al ...... della Camera di aumentarsi la retribuzione e che chiedono di essere equiparati ai colleghi del Senato . Il tutto mentre nel Paese si dibatte di abolizione del reddito di cittadinanza e si

La Camera, giovedì a fine mattinata, ha approvato tra gli applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centr ...“Il governo si è preso due mesi di riflessione, con la sospensiva votata stamane alla Camera. Il governo fa sempre così quando non ha idee: rinvio per il Mes, rinvio per il salario minimo e tutto si ...