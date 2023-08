Kvaratskhelia out dall’allenamento mattutino | il Napoli aggiorna sulle condizioni del georgiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Arrivano novità da Castel Di Sangro, dove ilsi è ritrovato questa mattina agli ordini di Rudi Garcia dopo l’amichevole contro il Girona, vinta ai rigori. Le ultime notizie riguardano Victor Osimhen e KhvichaMENTO ORE 12:20: Il, tramite il report allenamento pubblicato sul sito del club, ha datomentidel: “ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita”. Per ora si parla solo di trauma contusivo, mentre non viene detto nulla riguardo Osimhen. ORE 11:22 – Giorno 7 del ritiro a Castel Di Sangro del, che dopo l’amichevole contro il Girona si è ritrovato questa mattina al Teofilo Patini. ...

: funziona la solita coppia che lo scorso anno ha trascinato il Napoli alla vittoria ... Sbaglia tanto, troppo, partendo dall'di sinistra. Non ci si aspetta di vedere cose alla Kvara, ...Soldal Patini Subito tutto esaurito sugli spalti del Teofilo Patini di Castel di Sangro per la ... Al minuto 28 èa servire in profondità Osimhen che raddoppia, battendo in uscita l'...Venduti 1616 biglietti, stadio sold -. A bordo campo le formazioni e le note del caso sono ... Rrahmani, Obaretin, Olivera, Di Lorenzo, Anguissa, Saco, Lobotka, Zielinski, Zerbin,, ...

Victor Osimhen si allena a parte dopo l'affaticamento muscolare: Kvaratskhelia non ha invece preso parte alla sessione mattutina del Napoli ...